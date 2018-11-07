Инвестиции в образование. В Миассе появится кванториум

СЕГОДНЯ 05:18 2018-11-07T05:18:57+03:00

Кванториум - это площадка с высокотехнологичным оборудованием. Дети учатся по принципу проектного обучения. Фото: Марина ПОЛЯКОВА

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Создание сети кванториумов поддержал губернатор Борис Дубровский. Миасский центр детского образования начнет работу в сентябре 2019 г.

Минпросвещения завершило отбор заявок от субъектов РФ по предоставлению в следующем году федеральной субсидии на создание ключевых центров развития детей. Из 41 заявки отбор прошли 16, в том числе от Челябинской области.

— Проект IT-куба опирается на опыт, накопленный региональной системой образования. Он предполагает создание обновленной модели развития дополнительного образования с инженерно-технической направленностью. В будущем это поможет нам готовить кадровый резерв для инновационного технологического развития государства», — отметил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Цена вопроса создания кванториума в Миассе — 15 млн руб. Федеральная субсидия — 12 млн руб. Соинвестором выступает компания «Папилон» — 4 млн руб. Софинансирование из областного бюджета — 760 тыс руб.

Кстати, до конца года кванториумы откроются в Челябинске и Магнитогорске.