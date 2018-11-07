Борис Дубровский: Высокотехнологичная медпомощь должна быть доступна всем южноуральцам

СЕГОДНЯ 05:20 2018-11-07T05:21:03+03:00

В областном перинатальном центре на страже здоровья мам и малышей - высококлассные врачи и передовое оборудование. Фото: gubernator74.ru

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На аппаратном совещании с правительством губернатор Борис Дубровский рассказал о реализации крупнейших проектов в сфере здравоохранения за четыре года.

Итак, с 2014 года в строй ввели несколько знаковых объектов: областной перинатальный центр, новую поликлинику областного онкодиспансера. После реконструкции открылась поликлиника областной клинической больницы, новый корпус с высококлассным медицинским оборудованием получила областная детская больница.

На базе районной больницы в селе Варна и при горбольнице им Силаева в Кыштыме открыты первичные сосудистые отделения. Спасены десятки жизней. В горбольнице №3 в Миассе областной больницы в Троицке организованы региональные сосудистые центры. Смертность от болезней органов кровообращения в регионе снизилась на 7,9%.

— Мы должны сделать высокотехнологичную помощь доступной для людей во всех частях региона. Нужны специализированные центры с современным оборудованием. Главный эффект — увеличение продолжительности жизни южноуральцев, — подчеркнул Борис Дубровский.