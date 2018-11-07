В Челябинске пройдет Кубок губернатора Челябинской области по конному спорту

СЕГОДНЯ 05:21 2018-11-07T05:21:27+03:00

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С 8 по 10 ноября в конноспортивном комплексе «Рифей» в Челябинске пройдет девятый Кубок губернатора Челябинской области по конному спорту памяти П.И. Сумина. Приедут сильнейшие представителей УрФО, сообщает министерство спорта Челябинской области.

— Кубок губернатора — одно из крупнейших и статусных спортивных мероприятий, которое проходит на территории комплекса, — рассказал директор КСК «Рифей» Наталья Алистратова. — Приглашаем жителей Челябинска на соревнования, поддержать участников и посмотреть на мастеров высшей школы верховой езды.

Торжественная церемония открытия соревнований — 10 ноября в 12.00.

Отметим, что губернатор Борис Дубровский уделяет развитию «Рифея» большое внимание. В ближайшем будущем на облагороженной территории комплекса будут созданы все условия для активного семейного отдыха. В «Рифее» построены прогулочные дорожки с гравийным покрытием, двухкилометровая асфальтированная дорожка для развития массового спорта, по которой можно бегать, кататься на роллерах, велосипеде и летних лыжах. К 2020 г у «Рифея» появится ФОК с бассейном и большим спортивным залом.