2018-11-07T05:24:12+03:00
Общество

Губернатор Дубровский выступает за реестр добросовестных компаний-рекультиваторов

Новация озвучена на рабочей группе Госсовета по реализации «майских указов» президента России
Ольга АНТОНОВА
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Заседание состоялось в Москве. Губернатор Борис Дубровский выступил на нем с докладом, сделав акцент на выполнении нацпроекта «Экология». Проект, напомнил Дубровский, реализуется по 11 направлениям.

По мнению Дубровского, необходимо срочное принятие закона о квотировании выбросов, чтобы правильно обозначить предприятиям показатели по снижению. В проект «Чистый воздух» входят два южноуральских города — Челябинск и Магнитогорск.

По проекту «Чистая вода» Дубровский предложил предусмотреть для субъектов РФ возможность выполнения работ по инфраструктуре водоотведения и канализации, влияющей на качество воды в питьевых водоемах. Качество подаваемой в жилища воды зависит не только от технологий очистки и транспортировки по сетям, но и от состояния водоемов водозабора.

Особое внимание губернатор уделил переходу на новую систему обращения с отходами и реализации проекта «Создание объектов обращения с ТКО». Он предложил создать реестр надежных подрядчиков-рекультиваторов и определить отечественные технологии рекультивации, получившие положительное заключение экологической экспертизы.

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