В Челябинской области из ресторана сбежал енот

СЕГОДНЯ 04:02 2018-11-07T04:02:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители Челябинской области встретились на улице с нетипичным для городской среды животным.

— Выходим с работы, а тут енот. На улице Монтажников сидит, — написал в соцсети житель Озерска и приложил фото.

Откуда ему взяться в городе? Озерчане смекнули: сбежал от хозяина. Енот — конечно, экзотическое домашнее животное. Содержать его довольно непросто. Но, оказывается, есть любители.

— У нас в городе всего два енота. Один из них как раз где-то в районе улицы Монтажников в ресторане живет, — написала Олеся Малева.

Постояльцы общепита подтвердили: это он и есть.

Горожане переживают за животное, так как еноты не переносят холода. Бедняга может замерзнуть, если его не найти в ближайшие дни.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351) 265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.