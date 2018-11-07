2018-11-07T04:02:22+03:00
Дом. Семья

В Челябинской области из ресторана сбежал енот

Животное может замерзнуть на улице
Ирина КАРЕЛИНА
Поделиться:
Енот сбежал из ресторана. Фото: vk.com/ozersksecretЕнот сбежал из ресторана. Фото: vk.com/ozersksecret
Изменить размер текста:

Жители Челябинской области встретились на улице с нетипичным для городской среды животным.

— Выходим с работы, а тут енот. На улице Монтажников сидит, — написал в соцсети житель Озерска и приложил фото.

Откуда ему взяться в городе? Озерчане смекнули: сбежал от хозяина. Енот — конечно, экзотическое домашнее животное. Содержать его довольно непросто. Но, оказывается, есть любители.

— У нас в городе всего два енота. Один из них как раз где-то в районе улицы Монтажников в ресторане живет, — написала Олеся Малева.

Постояльцы общепита подтвердили: это он и есть.

Горожане переживают за животное, так как еноты не переносят холода. Бедняга может замерзнуть, если его не найти в ближайшие дни.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351) 265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24