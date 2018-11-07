В Челябинской области из ресторана сбежал енот
Жители Челябинской области встретились на улице с нетипичным для городской среды животным.
— Выходим с работы, а тут енот. На улице Монтажников сидит, — написал в соцсети житель Озерска и приложил фото.
Откуда ему взяться в городе? Озерчане смекнули: сбежал от хозяина. Енот — конечно, экзотическое домашнее животное. Содержать его довольно непросто. Но, оказывается, есть любители.
— У нас в городе всего два енота. Один из них как раз где-то в районе улицы Монтажников в ресторане живет, — написала Олеся Малева.
Постояльцы общепита подтвердили: это он и есть.
Горожане переживают за животное, так как еноты не переносят холода. Бедняга может замерзнуть, если его не найти в ближайшие дни.
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