В Челябинской области подросток сбежал из дома босиком

СЕГОДНЯ 04:47 2018-11-07T04:47:37+03:00

Потому что родители забрали у него телефон

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Вечером 5 ноября в одной из квартир Копейска 14-летний парнишка поссорился с родителями. По словам знакомых семьи, его наказала мама: забрала сотовый телефон. Подросток психанул и выскочил на улицу. Убежал, в чем был: в футболке и шортах. Даже не обулся. На улице холодно, темно… Мама мальчишки сразу позвонила в полицию.

Объявление о сбежавшем мальчике с фото и приметами быстро распространялось в соцсетях. И вот уже все мамы города не спят...

— Это наш одноклассник. Вполне нормальный парень, — комментируют в соцсетях.

Одни ругают молодое поколение: мол, хорошего ремня ему не хватает. Другие — родителей, что не могут со своими детьми нормально разговаривать, а потом ищут их по всему городу.

— Я увидела его в окно. Хотела выглянуть спросить, а ему в это время открыли дверь, и он зашел в подъезд. Нашли его. Я звонила в дежурную часть, — написала вчера вечером Наталья Харькова.

Информация о том, что парнишка вернулся домой, подтвердилась.

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