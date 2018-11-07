В Челябинске полицейские задержали «резиновый» фургон с мигрантами

СЕГОДНЯ 05:37 2018-11-07T06:53:46+03:00

Мигранты ехали из Москвы в Кыргызстан. Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области.

Водитель переоборудовал машину, чтобы в нее влезло больше пассажиров [видео]

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На трассе под Челябинском сотрудники ДПС остановили «Мерседес», битком набитый людьми. Так двадцать мигрантов ехали из Москвы на родину — в Кыргызстан.

Салон водитель переоборудовал, установил стеллажи, чтобы влезло больше пассажиров.

— Водитель привлечен к административной ответственности за переоборудование транспортного средства без соответствующего разрешения, а также за нарушение правил перевозки пассажиров, — рассказали в Управлении ГИБДД по Челябинской области.

Мигрантов доставили в отдел полиции для установления личности и законности их пребывания на территории РФ.

После проверки шофер демонтировал все незаконно установленные стеллажи. 13 граждан Киргизии отправили на маршрутках в Челябинск, остальные семь пассажиров вместе с водителем продолжили путь до Кыргызстана.

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