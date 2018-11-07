В Челябинске полицейские задержали «резиновый» фургон с мигрантами
На трассе под Челябинском сотрудники ДПС остановили «Мерседес», битком набитый людьми. Так двадцать мигрантов ехали из Москвы на родину — в Кыргызстан.
Салон водитель переоборудовал, установил стеллажи, чтобы влезло больше пассажиров.
— Водитель привлечен к административной ответственности за переоборудование транспортного средства без соответствующего разрешения, а также за нарушение правил перевозки пассажиров, — рассказали в Управлении ГИБДД по Челябинской области.
Мигрантов доставили в отдел полиции для установления личности и законности их пребывания на территории РФ.
После проверки шофер демонтировал все незаконно установленные стеллажи. 13 граждан Киргизии отправили на маршрутках в Челябинск, остальные семь пассажиров вместе с водителем продолжили путь до Кыргызстана.
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В Челябинске остановили фургон, в котором ехали 20 мигрантов..