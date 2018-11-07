В Челябинской области работает магазин с бесплатными продуктами

СЕГОДНЯ 06:13 2018-11-07T06:14:27+03:00

Брать их могут те, кому это действительно необходимо

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Неожиданное предложение появилось в одном из продуктовых магазинов Златоуста. Его владельцы организовали благотворительный проект — «полку добра» с бесплатными продуктами.

Как гласит объявление, любой желающий, кому это «действительно необходимо», может взять с полки хлеб, крупу, овощи, консервы. Также сюда можно положить купленные продукты, чтобы оказать поддержку нуждающимся. Как уверяют местные жители, полочка не пустеет.

— Видела, как с полки какой-то дедушка брал буханку хлеба и долго благодарил, видно было, что ему реально это необходимо, — написала местная жительница Вера в группе «Подслушано в Златоусте».

«Добрый магазин» находится по адресу ул. Полетаева, 2.

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