В Челябинской области BMW врезалась в светофор и перевернулась
Авария произошла в Миассе 6 ноября. Около 23 часов BMW X3 съехала с дороги и врезалась в светофор на проспекте Октября. От удара кроссовер перевернулся.
За рулем был 19-летний местный житель. Он не пострадал.
— Травмы получила 19-летняя пассажирка. Врачи осмотрели девушку и назначили ей амбулаторное лечение, — пишет местное издание «Миасский рабочий».
Причины и обстоятельства аварии предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД. По предварительным данным, парень не справился с управлением, при возникновении опасности на дороге.
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