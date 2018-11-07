В Челябинской области BMW врезалась в светофор и перевернулась

СЕГОДНЯ 06:52 2018-11-07T06:56:58+03:00

В ДТП есть пострадавшие

Изменить размер текста: A A

Авария произошла в Миассе 6 ноября. Около 23 часов BMW X3 съехала с дороги и врезалась в светофор на проспекте Октября. От удара кроссовер перевернулся.

За рулем был 19-летний местный житель. Он не пострадал.

— Травмы получила 19-летняя пассажирка. Врачи осмотрели девушку и назначили ей амбулаторное лечение, — пишет местное издание «Миасский рабочий».

Причины и обстоятельства аварии предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД. По предварительным данным, парень не справился с управлением, при возникновении опасности на дороге.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351) 265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.