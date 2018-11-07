Южноуралец погасил коммунальный долг в 140 тысяч, чтобы поехать на море

СЕГОДНЯ 08:07 2018-11-07T08:13:47+03:00

Сумма была еще больше, ее пришлось частично погасить сыну, который прописан в квартире

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Житель Златоуста задолжал за коммуналку около 150 тысяч рублей. В квартире он был прописан вместе со своим взрослым сыном, но по факту жил в ней со второй женой. На обоих прописанных судебные приставы возбудили исполнительные производства.

С сына приставам удалось взыскивать небольшие суммы — вычитали из зарплаты. А вот у отца официальной работы не было, счета пусты, из имущества — иномарка, но и та ограниченна в регистрационных действиях. Должника совесть не мучила, что сын его долг платит.

Но недавно он собрался с женой на море, купил в кредит тур. Перед отъездом решил проверить, нет ли у него запрета на выезд. Не зря спохватился — его фамилия оказалась в стоп-листе.

— Чтобы хотя бы частично использовать путевку, должнику пришлось срочно гасить долг — из тех средств, что они с женой припасли на безмятежный отдых. Как только деньги поступили на счет взыскателя, исполнительное производство было окончено фактическим исполнением, — рассказали в пресс-службе УФССП России по Челябинской области.

По словам приставов, таких ситуаций можно избежать, если вовремя оплачивать все платежи. Проверить, нет ли у вас долгов, можно в Банке данных исполнительных производств — открытом бесплатном сервисе на сайте службы судебных приставов.

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