2018-11-07T09:00:07+03:00
Происшествия

Студентка челябинского вуза пойдет под суд за сбыт наркотиков и фальшивых денег

Ее будут судить сразу по двум статьям
Валентина ВАГАНОВА
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Дело направлено в Калининский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.Дело направлено в Калининский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Прокуратура направила в суд уголовное дело на 20-летнюю студентку одного из вузов Челябинска. Она состояла в преступной группировке, которая продавала наркотики под видом интернет-магазина.

По версии следствия, девушка стала торговать «дурью» в апреле. В июле ее задержали. Оперативники изъяли у нее 16 г расфасованной для «закладок» «синтетики», а также десять поддельных купюр номиналом по 5 тысяч рублей каждая.

У студентки арестовали все ее имущество: автомобиль BMW-316, два айфона, ноутбук и мотоцикл Honda.

— Девушку будут судить по двум статьям: «Хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг», а также «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное организованной группой, в крупном размере», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Уголовное дело направлено в Калининский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

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