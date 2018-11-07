В Челябинской области зэк накинул себе к сроку полтора года за побег

СЕГОДНЯ 09:22 2018-11-07T09:23:08+03:00

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В Миассе 22-летний осужденный продлил себе срок, совершив побег из колонии-поселения. На днях суд вынес ему приговор и добавил к его наказанию еще полтора года.

Заключенный отбывал наказание в поселке Нижний Атлян под Миассом с февраля этого года. В сентябре сбежал. Ему удалось удрать из овощехранилища колонии.

— Приговором суда за совершенный побег ему назначено наказание полтора года лишения свободы. К нему присоединено неотбытое наказание — год и два месяца. Теперь осужденный проведет за решеткой два года и восемь месяцев. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима, — рассказали в пресс-прокуратуры Челябинской области.

Суд учел, что беглец признал вину, а также, что у него на иждивении малолетний ребенок и больная мать. Однако отягчающим обстоятельством стал рецидив преступлений.

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