2018-11-07T09:23:08+03:00
Происшествия

В Челябинской области зэк накинул себе к сроку полтора года за побег

Он сбежал из овощехранилища колонии
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Миассе 22-летний осужденный продлил себе срок, совершив побег из колонии-поселения. На днях суд вынес ему приговор и добавил к его наказанию еще полтора года.

Заключенный отбывал наказание в поселке Нижний Атлян под Миассом с февраля этого года. В сентябре сбежал. Ему удалось удрать из овощехранилища колонии.

— Приговором суда за совершенный побег ему назначено наказание полтора года лишения свободы. К нему присоединено неотбытое наказание — год и два месяца. Теперь осужденный проведет за решеткой два года и восемь месяцев. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима, — рассказали в пресс-прокуратуры Челябинской области.

Суд учел, что беглец признал вину, а также, что у него на иждивении малолетний ребенок и больная мать. Однако отягчающим обстоятельством стал рецидив преступлений.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351) 265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В ФСБ прокомментировали задержание экс-мэра Миасса
Житель Челябинска хранил в гаражах миллион нелегальных сигарет
В Челябинской области полицейский спас школьницу от падения из окна многоэтажки
Студентка челябинского вуза пойдет под суд за сбыт наркотиков и фальшивых денег
Южноуралец погасил коммунальный долг в 140 тысяч, чтобы поехать на море
В Челябинской области BMW врезалась в светофор и перевернулась
В Челябинской области работает магазин с бесплатными продуктами
В Челябинске полицейские задержали «резиновый» фургон с мигрантами
Губернатор Дубровский выступает за реестр добросовестных компаний-рекультиваторов
В Челябинске пройдет Кубок губернатора Челябинской области по конному спорту
Борис Дубровский: Высокотехнологичная медпомощь должна быть доступна всем южноуральцам
В Челябинской области прошла «Ночь искусств»
Инвестиции в образование. В Миассе появится кванториум
Для саммитов. Дмитрий Медведев направляет в Челябинск 15 миллиардов рублей
В Челябинской области подросток сбежал из дома босиком