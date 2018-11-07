В Челябинской области полицейский спас школьницу от падения из окна многоэтажки

СЕГОДНЯ 09:47 2018-11-07T10:01:02+03:00

Девушка хотела подышать воздухом, но чуть не выпала с пятого этажа

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На днях в дежурной части полиции Верхнего Уфалее раздался звонок.

— Срочно нужна помощь, в подъездном окне общежития на улице Каслинской, висит девушка.

На место примчался водитель патрульно-постовой службы старшина полиции Артур Шафигин. Он как раз находился неподалеку от этого дома.

Возле общежития уже столпились прохожие, они с ужасом наблюдали, как девушка из последних сил держится за выступ.

Старшина забежал на пятый этаж, схватил школьницу за руку и подтянул наверх.

— Спасенной 15 лет. С ее слов, она забралась на подоконник, чтобы подышать свежим воздухом, но не удержалась и чуть не выпала из окна. Хорошо, что успела схватиться за выступ. Здоровью школьницы ничего не угрожает, сотрудники провели с ней профилактическую беседу, — рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области.

Руководство отдела МВД России по Верхнеуфалейскому городскому округу пообещало поощрить Артура Шафигина за его поступок.

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