Житель Челябинска хранил в гаражах миллион нелегальных сигарет

СЕГОДНЯ 10:44 2018-11-07T10:47:22+03:00

Ему грозит до шести лет в колонии

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В руках полицейских оказался 27-летний житель Челябинска. В двух гаражных боксах он хранил огромную партию сигарет. Всего более 90 тысяч пачек. На них не было акцизных марок.

Партию оценивают примерно в 3,5 млн рублей. Экспертизе предстоит установить подлинность табачных изделий. Не исключено, что это контрафакт, которым обильно торгуют киоски и нелегальные лоточники на улицах города.

— Возбуждено уголовное дело за хранение продукции без акцизов. Подозреваемый под подпиской о невыезде. Ему грозит до шести лет колонии, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

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