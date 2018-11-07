Житель Челябинска хранил в гаражах миллион нелегальных сигарет
В руках полицейских оказался 27-летний житель Челябинска. В двух гаражных боксах он хранил огромную партию сигарет. Всего более 90 тысяч пачек. На них не было акцизных марок.
Партию оценивают примерно в 3,5 млн рублей. Экспертизе предстоит установить подлинность табачных изделий. Не исключено, что это контрафакт, которым обильно торгуют киоски и нелегальные лоточники на улицах города.
— Возбуждено уголовное дело за хранение продукции без акцизов. Подозреваемый под подпиской о невыезде. Ему грозит до шести лет колонии, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
Тел.: (351) 265-80-66;
SMS: 8-902-616-06-06.
Изъяли табачную продукцию.Видео: ГУ МВД по Челябинской области