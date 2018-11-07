Милиционер и провинившийся мальчуган из бронзы появились в Магнитогорске

СЕГОДНЯ 11:34 2018-11-07T11:34:43+03:00

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В преддверии Дня полиции в Магнитогорске торжественно открыли композицию, изображающую стража порядка и провинившегося мальчугана. Новая скульптура из бронзы появилась в сквере Металлургов.

Скульптор внимательно изучал старинные фотографии с милиционерами, посещал музей истории УМВД, досконально замерял погоны и ремни, приглядывался к сапогам и планшетам. Бронзовый милиционер стал собирательным образом стражей порядка всех времен. Он и мальчик выполнены в натуральную величину, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Напоминим, День сотрудника органов внутренних дел отмечается в России 10 ноября.

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