Милиционер и провинившийся мальчуган из бронзы появились в Магнитогорске
В преддверии Дня полиции в Магнитогорске торжественно открыли композицию, изображающую стража порядка и провинившегося мальчугана. Новая скульптура из бронзы появилась в сквере Металлургов.
Скульптор внимательно изучал старинные фотографии с милиционерами, посещал музей истории УМВД, досконально замерял погоны и ремни, приглядывался к сапогам и планшетам. Бронзовый милиционер стал собирательным образом стражей порядка всех времен. Он и мальчик выполнены в натуральную величину, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.
Напоминим, День сотрудника органов внутренних дел отмечается в России 10 ноября.
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