2018-11-07T11:34:43+03:00
Общество

Милиционер и провинившийся мальчуган из бронзы появились в Магнитогорске

Новую скульптурную композицию посвятили сотрудникам органов внутренних дел
Ирина КАРЕЛИНА
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Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.
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В преддверии Дня полиции в Магнитогорске торжественно открыли композицию, изображающую стража порядка и провинившегося мальчугана. Новая скульптура из бронзы появилась в сквере Металлургов.

Скульптор внимательно изучал старинные фотографии с милиционерами, посещал музей истории УМВД, досконально замерял погоны и ремни, приглядывался к сапогам и планшетам. Бронзовый милиционер стал собирательным образом стражей порядка всех времен. Он и мальчик выполнены в натуральную величину, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Напоминим, День сотрудника органов внутренних дел отмечается в России 10 ноября.

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