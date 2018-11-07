Для молодежи Челябинской области пройдет день тренингов

СЕГОДНЯ 12:16 2018-11-07T12:17:14+03:00

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10 ноября в Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете в рамках Всероссийского образовательного проекта «День тренингов» .Пойдут мастер-классы для молодежи Челябинской области.

В нашем городе проект реализуется в восьмой раз и набирает все большую популярность в молодежной среде. «День тренингов» создан для того, чтобы помочь молодым людям, строящим свою карьеру, желающим самореализоваться, развить свои организаторские способности и навыки самопрезентации, а также познакомиться с современными технологиями в сфере неформального образования.

В рамках единого образовательного блока на «Дне тренингов» выступят 11 компетентных тренеров, которые поделятся своими знаниями на различные темы личностного роста и развития надпрофессиональных навыков. В составе команды — тренеры Южно-Уральской лиги тренеров, опытные психологи и предприниматели, специалисты по работе с кадрами крупных Южно-Уральских предприятий, яркие и талантливые молодые люди, заряжающие своей позитивной энергией.

Первый блок образовательной программы объединит всех участников в рамках нетворкинг-сессии, где они под руководством спикера мероприятия Алены Лазаревой получат возможность обрести полезные социальные связи и зарядиться хорошим настроением на дальнейшую работу. После небольшого перерыва все присутствующие распределяться по тренингам в соответствии с выбранной темой.

Второй блок подразумевает активную образовательную деятельность, направленную на обретение ключевых личностных компетенций. Продолжительность второго блока составит не менее 2,5 часов.

Участие в проекте бесплатное. Обязательное условие участия -предварительная регистрация на сайте АИС «Молодежь России». С программой мероприятия можно ознакомиться в официальной группе Южно-Уральской лиги тренеров «ВКонтакте».

ЮУрГГПУ, проспект Ленина 69, 2 этаж. Начало регистрации в 11 часов.

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