Федеральный бюджет запланировал три миллиарда на рекультивацию свалки в Челябинске

СЕГОДНЯ 12:28 2018-11-07T12:29:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В проекте федерального бюджета ко второму чтению в Государственной Думе заложили средства для рекультивации Челябинской городской свалки. Из огромного мусорного кургана она должна превратиться в холм. Например, засеянный травой.

Как сообщил председатель Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, на ликвидацию свалки в 2019 г будет выделено 500 млн руб, в 2020 г -1 982 195,7 тыс руб и в 2021 г — 494 350 тыс руб. Возглавляемый им Комитет уже проголосовал за важную для Челябинской области поправку. Этой работой, заявил Бурматов, он занимался по поручению губернатора Бориса Дубровского.

Еще денег регион получит федеральных денег на реализацию новой схемы управления с ТКО. Так, уже в следующем году поступит 113 млн руб на создание мощностей по мусоросортировке и мусоропреработке.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06