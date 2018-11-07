2018-11-07T12:29:36+03:00
Общество

Федеральный бюджет запланировал три миллиарда на рекультивацию свалки в Челябинске

Деньги будут поступать в течение трех лет
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Челябинская свалка будет рекультивирована на федеральные деньги.Челябинская свалка будет рекультивирована на федеральные деньги.
Изменить размер текста:

В проекте федерального бюджета ко второму чтению в Государственной Думе заложили средства для рекультивации Челябинской городской свалки. Из огромного мусорного кургана она должна превратиться в холм. Например, засеянный травой.

Как сообщил председатель Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, на ликвидацию свалки в 2019 г будет выделено 500 млн руб, в 2020 г -1 982 195,7 тыс руб и в 2021 г — 494 350 тыс руб. Возглавляемый им Комитет уже проголосовал за важную для Челябинской области поправку. Этой работой, заявил Бурматов, он занимался по поручению губернатора Бориса Дубровского.

Еще денег регион получит федеральных денег на реализацию новой схемы управления с ТКО. Так, уже в следующем году поступит 113 млн руб на создание мощностей по мусоросортировке и мусоропреработке.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Челябинске появится первый сквер, который создали урбанисты
До -20 градусов: в Челябинскую область идут холода
Для молодежи Челябинской области пройдет день тренингов
Милиционер и провинившийся мальчуган из бронзы появились в Магнитогорске
ФСБ прокомментировала задержание экс-мэра Миасса Станислава Третьякова
Житель Челябинска хранил в гаражах миллион нелегальных сигарет
В Челябинской области полицейский спас школьницу от падения из окна многоэтажки
В Челябинской области зэк накинул себе к сроку полтора года за побег
Студентка челябинского вуза пойдет под суд за сбыт наркотиков и фальшивых денег
Южноуралец погасил коммунальный долг в 140 тысяч, чтобы поехать на море
В Челябинской области BMW врезалась в светофор и перевернулась
В Челябинской области работает магазин с бесплатными продуктами
В Челябинске полицейские задержали «резиновый» фургон с мигрантами
Губернатор Дубровский выступает за реестр добросовестных компаний-рекультиваторов
В Челябинске пройдет Кубок губернатора Челябинской области по конному спорту
Борис Дубровский: Высокотехнологичная медпомощь должна быть доступна всем южноуральцам
В Челябинской области прошла «Ночь искусств»
Инвестиции в образование. В Миассе появится кванториум
Для саммитов. Дмитрий Медведев направляет в Челябинск 15 миллиардов рублей
В Челябинской области подросток сбежал из дома босиком