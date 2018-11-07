До -20 градусов: в Челябинскую область идут холода

СЕГОДНЯ 13:01 2018-11-07T13:03:20+03:00

Изменить размер текста: A A

МЧС опубликовало экстренное предупреждение. 8 ноября в Челябинской области ждут мокрый снег и дождь. Порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду. Понятно, что стихия не накроет сразу весь региона. В первую очередь под ударом окажутся горные районы.

Гидрометцентр Челябинска прогнозирует на четверг, 8 ноября около ноля градусов. Резкое похолодание обещают на пятницу. По области до -10, в Челябинске — до -7.

В субботу, 10 ноября придут по настоящему зимние холода. В ночные часы по области до -22. Днем до -8-11 градусов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06