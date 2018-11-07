В Челябинске появится первый сквер, который создали урбанисты

СЕГОДНЯ 13:57 2018-11-07T13:58:47+03:00

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Лидер движения «Челябинский урбанист» Лев Владов выиграл конкурс на обустройство сквера в районе перекресток Шоссе Металлургов и Дегтярева. ЧМК готов выделить миллион рублей на реконструкцию и принимал проекты от желающих. Лучшей стала работа урбаниста.

Сейчас пятачок выглядит довольно уныло: старые тропинки, газон порос сорняком, редкие деревья. Через этот участок ходят все жители близлежащих кварталов, поскольку здесь пролегает «зебра».

Эскиз: «Челябинский урбанист»

— Проблемы типичные для российского благоустройства: водители носятся рядом с переходом, для колясок ничего не приспособлено, освещения нет. Мы увеличили пятачок за счет изменения профиля дороги-дублера. На прямой водители сильно разгоняются, а искривление снизит их скорость. Убрали тропы из грязи, сделали освещение и несколько скамеек. Сделали безбарьерную среду: переход по Металлургов упирается в ступеньки. На коляске проехать очень сложно — сделали пандус и переход через трамвайные пути для родителей и инвалидов. Добавили деревьев, сделали зонирование с помощью разных типов мощения, — рассказал Лев Владов.

Урбанист отметил, что миллион на реконструкцию это не так уж и много. За эти деньги едва удастся благоустроить небольшой участок, а на реконструкцию дороги денег уже не останется. В этом вопросе надеются на бюджет мэрии.

— Если проект удастся реализовать, это будет первое в Челябинске место с искуственным искривлением дороги ради успокоения трафика и безопасности людей, — говорит активист.

Эскиз: «Челябинский урбанист»

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