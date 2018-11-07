Балет под стук колес: на вокзале в Челябинске прошел необычный флешмоб
6 ноября посетители железнодорожного вокзала Челябинска и подумать не могли, что окажутся гостями праздника, да еще и посмотрят выступление профессиональных танцовщиков. Вокзал отмечал 53-летие. В честь этого артисты театра оперы и балета устроили танцевальный флешмоб.
На центральной лестнице вокзала на фоне расписания поездов неожиданно появились балерины в пачках. Под звуки классической музыки они исполнили несколько пируэтов. Далее мелодия сменилась на современную и к дамам присоединились пару артистов балета.
Новое здание вокзала открыли в 1965 году. Двухэтажное помещение способно вместить шесть тысяч человек. В 2005 году его отреставрировали. Кстати, рядом стоит здание предыдущего вокзала, которое возвели в конце XIX века. Оно также отреставрировано, но сейчас там кабинеты.
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Флешмоб на железнодорожном вокзале Челябинска 6.11.18.Артисты театра оперы и балета поздравили с 53-летием железнодорожный вокзал Челябинска: шокировали своим видом, удивляли пируэтами, а в финале исполнили танец под современную музыку.