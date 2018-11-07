2018-11-07T16:49:23+03:00
Происшествия

Жительницу Челябинска задержали за убийство пожилой матери

Росгвардейцы обнаружили ее на кухне, смывающей кровь с ножа
Валентина ВАГАНОВА
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Врачи вызвали сотрудников Росгвардии. Они нашли подозреваемую на кухне, смывающей кровь с ножа.Врачи вызвали сотрудников Росгвардии. Они нашли подозреваемую на кухне, смывающей кровь с ножа.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Ленинском районе Челябинска ночью, 6 ноября, задержали 37-летнюю местную жительницу за подозрение в убийстве родной матери. Она зарезала ее, а затем сама вызвала «скорую». Об этом рассказали в пресс-службе Росгвардии Челябинска.

Трагедия произошла в доме на улице Пограничная. Мать с дочерью сильно поругались. В гневе дочь схватила кухонный нож и много раз ударила пожилую родительницу.

Позже челябинка пришла в себя, поняла, что натворила и вызвала скорую помощь. Прибывшие медики обнаружили пенсионерку в луже крови, им оставалось только констатировать смерть.

— Врачи вызвали сотрудников Росгвардии. Дочь погибшей росгвардейцы нашли на кухне, она смывала с кухонного ножа следы крови, — рассказали в пресс-службе Росгвардии.

В Следственном комитете уже возбудили уголовное дело.

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