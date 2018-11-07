2018-11-07T18:20:52+03:00
Происшествия

Трамвай на смерть сбил 68-летнюю пенсионерку в Челябинской области

От полученных травм она скончалась на месте
Валентина ВАГАНОВА
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Авария произошла возле дома по улице Ярославского, 19. Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области.Авария произошла возле дома по улице Ярославского, 19. Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области.
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Смертельное ДТП произошло утром, 6 ноября, в Магнитогорске. Местная жительница переходила дорогу и попала под трамвай. Очевидцы вызвали скорую помощь, но прибывшим медикам оставалось только констатировать смерть.

— Авария произошла возле дома по улице Ярославского, 19. 48-летняя водитель трамвая, следуя по улице Ярославского от улицы Пархоменко в сторону Черняховского, сбила пешехода. Пожилая женщина находилась на остановке «Черняховского». От полученных травм она скончалась на месте, — рассказали в Управлении ГИБДД по Челябинской области.

В соцсетях свидетели аварии пишут, что погибшей стало плохо с сердцем в тот момент, когда подъезжал трамвай.

— Она стукнулась об часть вагона между второй и третью дверьми. Водитель остановилась, вышла и увидела ее, — написала очевидица Наталья.

— Какая страшная смерть. Я лично знала погибшую, и она не была невнимательной бабулькой, как тут пишут. Это была прекрасная, цветущая женщина. Вела свой бизнес, давала людям возможность зарабатывать, всегда училась и учила чему-то новому, — рассказала Самира.

Что произошло на самом деле, сейчас выясняют полицейские.

За прошедшие сутки в Челябинской области произошло 15 ДТП, в которых погибло четыре человека. В ГИБДД просят пешеходов быть внимательными, особенно переходя дорогу в темное время суток, использовать светоотражающие элементы в одежде.

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