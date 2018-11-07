2018-11-07T19:15:43+03:00
Общество

Дикая лиса на заводе в Челябинске попала на видео

Рыжую гостью заметили у нескольких цехов
Валентина ВАГАНОВА
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Хищница может быть больна бешенством. Фото: Кирилл Булушев.Хищница может быть больна бешенством. Фото: Кирилл Булушев.
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Хвостатая посетительница пробралась на территорию челябинского кузнечно-прессового завода днем 6 ноября. Хищница подошла к людям так близко, что они смогли сфотографировать ее крупным планом и снять на видео.

— Лисицу видели возле старой проходной, колесного цеха. Инженер-технолог Кирилл Булушев успел заснять на видео дикое животное возле эмалевого цеха, — рассказали сотрудники ЧКПЗ в официальной группе завода во ВКонтакте.

Лесная гостья может быть больна бешенством. То, что она без опаски вышла к людям — уже один из признаков болезни.

Что делать, если встретили лису?

Не прикармливать и не подходить, не подпускать к лисе своих питомцев. Если увидели лису на улице, звоните в городскую ветстанцию по телефону 8 (351) 214-20-14.

Как уберечь себя и своего питомца от больных бродячих животных и как распознать больного зверя — советы от известного ветврача Карена Даллакяна в нашем материале.

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Дикая лиса на ЧКПЗ..Автор видео: Кирилл Булушев.

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