Жители Кургана выстлали к своему дому красную ковровую дорожку

СЕГОДНЯ 04:25 2018-11-08T04:25:45+03:00

На нее ушло больше дюжины домашних половиков

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— Канны нервно курят! — пишет в соцсети житель Кургана, прогулявшийся по странной ковровой дорожке в одном из городских дворов.

Он иронично сравнил ее с красной дорожкой, которую расстилают для звезд на знаменитом фестивале.

— Уютненько, — добавил в комментариях другой курганец.

На фото — лишь часть покрытия. Ковровая дорожка из 14 разномастных половичков ведет к подъезду. Говорят, внутри него тоже все устлано коврами.

Смысл такого апгрейда двора не совсем понятен. От грязи коврики не спасают. Красоты не добавляют. Впрочем, может, создатель тропинки считает иначе.

Дорожку постелили летом.

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