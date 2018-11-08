2018-11-08T04:25:45+03:00
Общество

Жители Кургана выстлали к своему дому красную ковровую дорожку

На нее ушло больше дюжины домашних половиков
Ирина КАРЕЛИНА
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Фото: vk.com/inkurgФото: vk.com/inkurg
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— Канны нервно курят! — пишет в соцсети житель Кургана, прогулявшийся по странной ковровой дорожке в одном из городских дворов.

Он иронично сравнил ее с красной дорожкой, которую расстилают для звезд на знаменитом фестивале.

— Уютненько, — добавил в комментариях другой курганец.

На фото — лишь часть покрытия. Ковровая дорожка из 14 разномастных половичков ведет к подъезду. Говорят, внутри него тоже все устлано коврами.

Смысл такого апгрейда двора не совсем понятен. От грязи коврики не спасают. Красоты не добавляют. Впрочем, может, создатель тропинки считает иначе.

Дорожку постелили летом.

Дорожку постелили летом.

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