Жители Кургана выстлали к своему дому красную ковровую дорожку
— Канны нервно курят! — пишет в соцсети житель Кургана, прогулявшийся по странной ковровой дорожке в одном из городских дворов.
Он иронично сравнил ее с красной дорожкой, которую расстилают для звезд на знаменитом фестивале.
— Уютненько, — добавил в комментариях другой курганец.
На фото — лишь часть покрытия. Ковровая дорожка из 14 разномастных половичков ведет к подъезду. Говорят, внутри него тоже все устлано коврами.
Смысл такого апгрейда двора не совсем понятен. От грязи коврики не спасают. Красоты не добавляют. Впрочем, может, создатель тропинки считает иначе.
Дорожку постелили летом.
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