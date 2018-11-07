В Челябинской области управляющую компанию оштрафовали на миллион рублей за недопуск провайдера в дома

СЕГОДНЯ 20:21 2018-11-07T20:29:12+03:00

Организация заключила договоры с тремя операторами связи, а еще одному отказала, не спросив при этом жильцов

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В Магнитогорске управляющей компании «Логист» придется выложить крупную сумму за несоблюдение антимонопольного законодательства.

Компания обслуживает 391 многоквартирный дом. Несколько лет назад она заключила возмездные договоры с тремя операторами связи на право пользования общим имуществом собственников. При этом еще одному участнику рынка в установке оборудования, и ремонта уже установленного, было отказано. Причем фирма предлагала заключить безвозмездный договор и работать бесплатно.

— По закону управляющая компания может заключать такие договоры и определять плату за пользование имуществом только по решению общего собрания собственников. Кроме того, недопуск другого оператора связи является координацией экономической деятельности операторов, — объяснили в пресс-службе УФАС по Челябинской области.

За нарушение законодательства и координацию экономической деятельности операторов связи управляющей компании выдали предписание о прекращении нарушения и выписали административный штраф в 1,1 млн рублей.

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