В Челябинской области целый город не спал из-за пропавшего ребенка

СЕГОДНЯ 04:23 2018-11-08T04:24:00+03:00

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Часы почти пробили полночь, а в Челябинской области третьеклассник не вернулся домой с прогулки.

— Внимание всем! Пропал ребенок 9 лет. Ушел гулять в 16 часов и до сих пор не вернулся. Обошли всех друзей, его нигде нет, — написала родственница мальчика Светлана Махмудова и выложила его фото в группе «Инцидент Миасс».

Мама ребенка в это время общались с полицией. Папа с больным сердцем и бабушка ждали дома.

Горожане мигом отозвались на чужое горе. Незнакомые семье люди — и мужчины, и женщины — вышли с фонариками на улицу. Искали во дворах, подъездах, садах, подвалах, на стройках и теплотрассах.

Друзья мальчика рассказали, что в 19 часов они пошли по домам, а он остался гулять. И вот уже три часа ночи... Страшно представить, что пережила его мама.

— Нашелся! — сообщили в 4 часа утра родные мальчика — Пришел домой сам. Был у какого-то Егора. Сам не помнит, где. Завтра покажет. Главное, что живой и невредимый!

Родители не стали ругать блудного сына. Расцеловали на радостях. А потом показали, сколько человек его искали.

— А я то думал, что не осталось хороших людей. Вы отдыхали дома или делами были заняты, но все бросили, вышли и помогли! Спасибо всем огромное! — написал в соцсети дядя мальчика Михаил Французов.

Горожане недоумевают: как люди позволили незнакомому мальчику сидеть у них всю ночь, а потом отправили домой одного? Говорят, мама Егора работала в ночную смену, и дома с ним была только старенькая бабушка. Возможно, она уже спала, когда пришли гости.

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