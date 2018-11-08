Жители Челябинска скоро получат квитанции за горячие батареи от нового поставщика тепла

СЕГОДНЯ 05:14 2018-11-08T05:15:04+03:00

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УТСК потеряла статус единой теплоснабжающей организации на территории Челябинска. Приказ об этом был подписан в министерстве экономики России еще 31 октября. Но известно о нем стало спустя неделю, когда мэрия объявила о приеме заявок от новых претендентов на этот статус, сообщает корреспондент газеты «Комсомольская правда» — Челябинск».

Напомним, в статусе главного поставщика УТСК продержалась меньше года. В декабре 2017 года она сама пришла на смену МУП «ЧКТС». С тех пор челябинцы начали получать обновленные квитанции. Заключать новые договоры жителям города не пришлось: смена счетов для оплаты тепла прошла автоматически. Однако жители города жаловались, что не могут добиться от старого поставщика возврата переплаченных сумм.

Сегодня УТСК обслуживает большую часть мегаполиса, включая почти весь центр, северо-запад, АМЗ, ЧТЗ и южную часть Металлургического района. Тепло в оставшуюся часть мегаполиса по-прежнему подает МУП «ЧКТС».

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