2018-11-08T05:40:27+03:00
Общество

В Челябинске достроят проблемный ЖК «Молодежный»

В стройку готов вложиться новый инвестор
Лидия ПЕСКОВА
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79 семей, наконец, въедут в свои квартиры.79 семей, наконец, въедут в свои квартиры.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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ЖК «Молодежный» в Ленинском районе Челябинска достроят до конца 2018 года. Укорить темпы строительства поможет новый инвестор, сообщает пресс-служба министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области.

Сегодня десятиэтажный дом на 79 квартир находится в финальной стадии готовности. Осталось выполнить часть работ на фасаде, подключить дом к отоплению и благоустроить прилегающую территорию. Это сделает новый инвестор — ПАО «Уралавтоприцеп».

Компания уже имеет подобный опыт: ранее ПАО «Уралавтоприцеп» уже инвестировал строительство дома № 6 в комплексе «Яркая жизнь» и строительство дома в Миассе.

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