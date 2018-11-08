В Челябинске достроят проблемный ЖК «Молодежный»

СЕГОДНЯ 05:40 2018-11-08T05:40:27+03:00

79 семей, наконец, въедут в свои квартиры. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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ЖК «Молодежный» в Ленинском районе Челябинска достроят до конца 2018 года. Укорить темпы строительства поможет новый инвестор, сообщает пресс-служба министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области.

Сегодня десятиэтажный дом на 79 квартир находится в финальной стадии готовности. Осталось выполнить часть работ на фасаде, подключить дом к отоплению и благоустроить прилегающую территорию. Это сделает новый инвестор — ПАО «Уралавтоприцеп».

Компания уже имеет подобный опыт: ранее ПАО «Уралавтоприцеп» уже инвестировал строительство дома № 6 в комплексе «Яркая жизнь» и строительство дома в Миассе.

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