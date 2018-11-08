Во время ссоры на дороге один водитель выстрелил в лицо другому в Челябинске

СЕГОДНЯ 06:27 2018-11-08T06:27:32+03:00

Во время ссоры один из участников достал пневматический пистолет. Фото: Иван ВИСЛОВ

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ЧП случилось в среду, 7 ноября, на проспекте Победы. Два водителя повздорили из-за ситуации на дороге. Один из них достал пневматический пистолет и выстрелил в лицо другому, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

По словам очевидцев, одна машина подрезала другую. Водители остановились и вышли выяснять отношения на проезжую часть. Один из них достал пневматический пистолет и выстрелил в лицо оппоненту.

Пострадавшему вызвали «скорую помощь». С черепно-мозговой травмой пострадавшего доставили в больницу. Однако госпитализация не потребовалась. Мужчину отпустили домой. В тот же день он написал заявление в полицию.

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