2018-11-08T06:27:32+03:00
Происшествия

Во время ссоры на дороге один водитель выстрелил в лицо другому в Челябинске

Подробности происшествия выясняет полиция
Лидия ПЕСКОВА
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Во время ссоры один из участников достал пневматический пистолет.Во время ссоры один из участников достал пневматический пистолет.Фото: Иван ВИСЛОВ
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ЧП случилось в среду, 7 ноября, на проспекте Победы. Два водителя повздорили из-за ситуации на дороге. Один из них достал пневматический пистолет и выстрелил в лицо другому, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

По словам очевидцев, одна машина подрезала другую. Водители остановились и вышли выяснять отношения на проезжую часть. Один из них достал пневматический пистолет и выстрелил в лицо оппоненту.

Пострадавшему вызвали «скорую помощь». С черепно-мозговой травмой пострадавшего доставили в больницу. Однако госпитализация не потребовалась. Мужчину отпустили домой. В тот же день он написал заявление в полицию.

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