Из-за новостройки в Металлургическом районе Челябинска почти на месяц перекроют движение автомобилей
К дому тянут водопровод
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Движение автомобилей будет ограничено в Металлургическом районе Челябинска, сообщает пресс-служба администрации города.
Речь идет об участке дороги на улице Дегтярева. Движение ограничат между перекрестками с улицами 60-летия Октября и Трудовой.
В этом районе прокладывают водопровод к строящемуся жилому дому. Работу должны закончить ориентировочно к 26 ноября.
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