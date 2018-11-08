Из-за новостройки в Металлургическом районе Челябинска почти на месяц перекроют движение автомобилей

СЕГОДНЯ 07:38 2018-11-08T07:38:19+03:00

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Движение автомобилей будет ограничено в Металлургическом районе Челябинска, сообщает пресс-служба администрации города.

Речь идет об участке дороги на улице Дегтярева. Движение ограничат между перекрестками с улицами 60-летия Октября и Трудовой.

В этом районе прокладывают водопровод к строящемуся жилому дому. Работу должны закончить ориентировочно к 26 ноября.

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