2018-11-08T07:52:05+03:00
Происшествия

В Челябинске с рельсов сошел трамвай

ЧП случилось в Металлургическом районе города
Лидия ПЕСКОВА
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Фото: Денис Хусаинов.Фото: Денис Хусаинов.
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В четверг, 8 ноября, жители в Металлургическом районе города сошел с рельсов трамвай. Об инциденте сообщается в социальных сетях.

Неприятная история произошла неподалеку от остановки «Цинковый завод». Движение трамваев, как и бывает в подобных случаях, было парализовано. Впрочем, большая часть пассажиров не стала ждать, пока движение восстановят — люди пересели в бегущие мимо маршрутки.

Сошедший с рельсов вагон ждет приезда машины с краном. Другим способом вернуть трамвай на рельсы, увы, не получится.

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