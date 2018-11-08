Десять фур со сладкой хурмой не доехали до Челябинска из Казахстана
Десять фур с хурмой остановлены на российско-казахстанской границе под Троицком сотрудниками Россельхознадзора по Челябинской области, сообщает пресс-служба ведомства.
Как рассказали сами водители, собранные в Таджикистане и в Узбекистане фрукты ехали в разные регионы России. Однако на ящиках с хурмой отсутствовали этикетки, содержащие информацию о наименовании продукции, стране и месте ее происхождения, на руках у водителей не было сертификатов о стране-происхождения.
— Следуя требованиям карантинного законодательства, ввоз продукции был запрещен. Виновные — оштрафованы. Машины с хурмой отправлены назад, по другой сторону границы с Россией, — говорят в ведомстве.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
Тел.: (351) 265-80-66;
SMS: 8-902-616-06-06.