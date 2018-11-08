2018-11-08T08:59:12+03:00
Общество

Десять фур со сладкой хурмой не доехали до Челябинска из Казахстана

Фрукты попали под «санкции» Россельхознадзора
Лидия ПЕСКОВА
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Фото: пресс-служба регионального Россельхознадзора.Фото: пресс-служба регионального Россельхознадзора.
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Десять фур с хурмой остановлены на российско-казахстанской границе под Троицком сотрудниками Россельхознадзора по Челябинской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Как рассказали сами водители, собранные в Таджикистане и в Узбекистане фрукты ехали в разные регионы России. Однако на ящиках с хурмой отсутствовали этикетки, содержащие информацию о наименовании продукции, стране и месте ее происхождения, на руках у водителей не было сертификатов о стране-происхождения.

— Следуя требованиям карантинного законодательства, ввоз продукции был запрещен. Виновные — оштрафованы. Машины с хурмой отправлены назад, по другой сторону границы с Россией, — говорят в ведомстве.

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