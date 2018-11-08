Аллею Дружбы высадят в челябинском парке «Плодушка»
В рамках благоустройства парка «Плодушка» в Ленинском районе Челябинска появится Аллея Дружбы. Идею ее создания поддержали власти города и региона, сообщает корреспондент газеты «Комсомольская правда» — Челябинск».
Высадку деревьев проведут уже весной 2019 года. В знаковой акции примут участие представители разных национальностей, живущих в областном центре.
В целом реконструкция «Плодушки» будет разбита на несколько этапов и продлится до 2012 года. На месте бывшей монастырской заимки разобьют ботанический сад, обустроят краеведческий центр и веревочный экстрим-парк.
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