2018-11-08T10:01:59+03:00
Происшествия

Жителю Челябинска грозят 15 лет заключения за убийство любовника своей супруги

В прокуратуре уверены, что поблажек не будет
Лидия ПЕСКОВА
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Суд над убийцей будет строгим.Суд над убийцей будет строгим.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Металлургическом районе города будут судить 35-летнего мужчину, который убил любовника своей жены. Обвинительное заключение уже направлено в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

— По версии следствия в марте 2018 года мужчины повздорили из-за женщины. Один из них приревновал свою супругу к другому и нанес тому много ударов по телу и голове, — уточняют подробности преступления в ведомстве.

От полученных ран потерпевший чуть позже скончался у себя дома.

Его убийце грозят 15 лет заключения. Более мягкое наказание исключено.

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