Жителю Челябинска грозят 15 лет заключения за убийство любовника своей супруги
В Металлургическом районе города будут судить 35-летнего мужчину, который убил любовника своей жены. Обвинительное заключение уже направлено в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.
— По версии следствия в марте 2018 года мужчины повздорили из-за женщины. Один из них приревновал свою супругу к другому и нанес тому много ударов по телу и голове, — уточняют подробности преступления в ведомстве.
От полученных ран потерпевший чуть позже скончался у себя дома.
Его убийце грозят 15 лет заключения. Более мягкое наказание исключено.
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