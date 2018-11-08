Еще одно предприятие оштрафовали за загрязнение воздуха в Челябинске

СЕГОДНЯ 10:33 2018-11-08T10:33:09+03:00

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В Калининском районе Челябинска обнаружили незаконно дымящее предприятие, сообщает пресс-служба прокуратуры по Челябинской области.

— Выявлены нарушения на предприятии СК «Сити XXI век». Руководство компании не поставило производство на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Помимо этого, на предприятии не проводилась инвентаризация выбросов.

Предприятие оштрафовано на 50 тыс. рублей.

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