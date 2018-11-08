2018-11-08T10:33:09+03:00
Общество

Еще одно предприятие оштрафовали за загрязнение воздуха в Челябинске

Бюджет компании потерял 50 тысяч рублей
Лидия ПЕСКОВА
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В Калининском районе Челябинска обнаружили незаконно дымящее предприятие, сообщает пресс-служба прокуратуры по Челябинской области.

— Выявлены нарушения на предприятии СК «Сити XXI век». Руководство компании не поставило производство на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Помимо этого, на предприятии не проводилась инвентаризация выбросов.

Предприятие оштрафовано на 50 тыс. рублей.

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