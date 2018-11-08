В Италию! Челябинский театр оперы и балета едет с гастролями «Русских сезонов»

СЕГОДНЯ 10:50 2018-11-08T10:51:19+03:00

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Горация, Генуя, Камольи, Ла Специя, Сиена и Пиза — музыка таится уже в названиях итальянских городов, где выступит труппа Челябинского театра оперы и балета. Артисты представят знаменитый балет Л. Минкуса «Пахита». Премьера спектакля состоялась на челябинской сцене в 2-17 г. Тогда полная версия «Пахиты» шла только в Парижской Опере и Мариинском театре.

Пришлось создавать собственное либретто, ведь первоначальная хореография утрачена.

— Основная сюжетная линия выдержана, но спектакль окрашен другими хореографическими красками, — рассказал балетмейстер-постановщик Юрий Клевцов. — В нашем спектакле есть картина, которой не было в либретто первоначального спектакля — это сон Пахиты. Главная героиня засыпает и видит себя в волшебном дворце.. Там она встречает возлюбленного. В первом акте мы подводим зрителя к тому, что Пахита не цыганка, а француженка благородных кровей.

Как рассказала корреспонденту газеты «Комсомольская правда» - Челябинск» пресс-секретарь театра оперы и балета Анастачия Черкас, в городах Камольи и Ла Специя артисты Челябинского театра выступят с гала-концертом. В первом отделении зрители увидят балет «Шопениана», во втором — Гран па из «Пахиты».

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