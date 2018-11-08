В Челябинске выберут точки приложения программы губернатора Дубровского «Реальные дела»

СЕГОДНЯ 11:09 2018-11-08T11:09:09+03:00

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Серия дискуссионных площадок по выбору объектов инфраструктуры для ремонта и благоустройства в рамках проекта губернатора Бориса Дубровского «Реальные дела» пройдет в Челябинске. До конца ноября мэрия должна подготовить список «реальных дел-2019». Разумеется, после обсуждения с горожанами.

Напомним, губернатор Борис Дубровский инициировал проект «Реальные дела» три года назад. Цель — устойчивое социально-экономическое развитие муниципалитетов. С 2015 г на решение острых проблем из областного бюджета направлено более 2,2 млрд руб. Реализовано более пяти тысяч больших и малых дел в благоустройстве, ремонте дорог, строительстве новых котельных и газификации, реконструкции социальных учреждений.

В нынешнем году на программу направлено более 500 млн руб. В будущем году по предложению губернатора финансирование программы будет увеличено.

— Проект «Реальные дела» на практике показал эффективность, поэтому будет продолжен, чтобы и дальше помогать в решении наболевших проблем региона. Необходимо посоветоваться с жителями территорий, выбрать приоритетные объекты и составить перечень «реальных дел» на 2019 г и в перспективе на три года, — подчеркнул Дубровский.