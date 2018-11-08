В Челябинской области нашли двух сестер, сбежавших из интерната

СЕГОДНЯ 11:15 2018-11-08T11:15:18+03:00

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Живы, им ничего не угрожает. Волонтеры организации «Легион СПАС» в четверг, 8 ноября, сообщили, что две сестры, 17-летняя Галина и 15-летняя Раиса, нашлись. Сестры воспитываются в интернате Магнитогорска. Они исчезли еще 25 сентября. Полиция и волонтеры-поисковики получили фото и подробные описания внешности беглянок.

Видимо, родственницы решили, что они вполне взрослые и могут жить самостоятельно. Однако, у администрации интерната, полиции и волонткеров иное мнение. До совершеннолетия за подростков отвечают взрослые.

Где исчезнувшие пропадали больше полутора месяцев, не сообщается. Известно, что все это время сестры были очень актмивны в социальных сетях.

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