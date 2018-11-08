2018-11-08T13:01:41+03:00
Происшествия

Сотрудника СИЗО осудили за побег особо опасного преступника в Челябинске

Его уволили и наказали штрафом
Андрей АБРАМОВ
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Громкая история произошла прошлой весной. Из следственного изолятора на Российской в Челябинске сбежал рецидивист, которого приговорили к 24 годам колонии. Он ехал отбывать срок в Сибирь. Сбежать сумел ночью: перепилил решетку на окне, стащил офицерскую форму из кабинета сотрудника и уехал в другой город. Задержали его в тот же день. Стали разбираться, где была охрана СИЗО.

— Сотрудник не надлежащим образом осуществлял надзор. Его судили по статье за халатность и уволили со службы. Приговором суда осужденному назначено наказание в виде штрафа в сумме 20 000 рублей, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками собственной безопасности ГУ ФСИН России по Челябинской области. Кстати, беглец теперь может провести за решетку оставшуюся жизнь.

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