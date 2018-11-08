2018-11-08T15:41:27+03:00
Общество

Бывшего мэра Миасса отправили в СИЗО

Новый год он, вероятно, проведет в изоляторе
Андрей АБРАМОВ
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Центральный райсуд Челябинска 8 ноября избирал меру пресечения Станиславу Третьякову. Тот некогда возглавлял администрацию Миасса, а сейчас занимается бизнесом. Его подозревают в аферах с землей в обмен на взятку. По требования следствия, суд отправил Третьякова в изолятор.

Сам экс-мэр обвинений не признает и считает, что его оговорили.

— Я никогда не барл взяток, это моя позиция. В свое время я навел порядок в комитет по имуществу. Для меня важно мое честное имя, я никуда не сбегу, — заявил на суде Третьяков.

Сторона защиты просила отправить его под домашний арест или отпустить под крупный денежный залог. Но суд встал на сторону следствия. Новый год Третьяков, вероятно, встретит в СИЗО, поскольку заключение действует минимум до 7 января. Впрочем, его адвокаты еще могут обжаловать решение. За взятку Третьякову грозит до восьми лет колонии.

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