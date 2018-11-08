Поселки Челябинской области получат дополнительные деньги

СЕГОДНЯ 15:46 2018-11-08T15:46:53+03:00

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Глава региона Борис Дубровский распорядился направить из областного бюджета в муниципальные районы полтора миллиона рублей. Средства пойдут на ремонт учреждений здравоохранения, восстановление системы водоснабжения, а также на подключение отдаленных сел к сотовой связи и Интернету.

Карталинская горбольница получит на завершение ремонта 200 тыс руб.

Кизильский район получит 200 тыс руб на ремонт помещения ФАПа в п. Измайловский. Еще 80 тыс руб направят на восстановление системы отопления врачебной амбулатории п. Путь Октября. По решению губернатора 250 тыс руб получит п. Гранитный (Кизильский район): средства пойдут на обустройство скважин питьевой воды. Кроме того, 1 млн руб Кизил получит на проект подведения сотовой связи и сети Интернет в п. Смородинский и Ждановский.

— В регионе работает 680 ФАПов. В деревнях могут не знать главврачей районных больниц, но все знают фельдшера. Многие ФАПы требуют капитального ремонта или замены. По мере возможности из регионального бюджета направляются средства на их восстановление. 1,4 млн руб за три года мы направим на строительство ФАПов и офисов врачей общей практики, — подчеркнул губернатор.