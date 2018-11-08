Борис Дубровский поручил компенсировать льготникам переход на цифровое ТВ

СЕГОДНЯ 16:05 2018-11-08T16:06:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Со следующего года регион вместе со всей Россией начнет переходить с аналогового на цифровое телевидение. В числе первых будет прекращено вещание аналоговых ТВ-каналов в городах с населением менее 100 тыс человек.

Губернатор Борис Дубровский принял решение возместить расходы по подключению к цифровому ТВ льготников: малоимущих семей, инвалидам и участникам ВОВ, вдовам погибших участников ВОВ. Всего — около 258 тыс человек.

— Это важная социальная задача — поддержать тех, кто больше всего нуждается в заботе государства, помочь им приобрести оборудование для приема цифрового сигнала, — отметил Дубровский

Из областного бюджета выделят 95 млн руб в 2018 г и 210 млн руб — в 2019 г. Льготникам возместят расходы по покупке приставок и антенн. Размер выплаты равен стоимости оборудования — не более 1 тыс руб. Выплата разовая, на одно домохозяйство.

Кстати, 142 села расположены вне зоны приема «цифры». Там останется спутниковое ТВ. Для 37 тыс местных жителей размер выплаты составит 6,5 тыс руб. За предоставлением субсидий с заявлением и квитанциями о расходах нужно будет обращаться в органы соцзащиты.

Принять законопроект депутаты ЗСО планируют на ближайшем заседании.