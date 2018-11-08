Назван новый размер платежей за вывоз мусора для жителей Челябинска

СЕГОДНЯ 16:27 2018-11-08T16:28:13+03:00

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Региональное министерство тарифного регулирования и энергетики готовится утвердить новый ценник на вывоз бытового мусора. Такую информацию озвучил в четверг, 8 ноября, директор «Центра коммунального сервиса» Алексей Бубнов.

По словам чиновника, тариф составит порядка 80-90 рублей с каждого зарегистрированного на определенной жилплощади человека. Сейчас мы платим 1,87 рубля за каждый квадратный метр.

Также в новом тарифе появится НДС. А 10% всей от общей платы будут выставляться как плата за негативное воздействие на окружающую среду. По сути, это налог, который будет направлен на рекультивацию свалок и на создание системы переработки вторсырья.

При этом льготные категории граждан смогут рассчитывать на послабление платежей.

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