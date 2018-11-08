«Просветитесь». Губернатор Дубровский решил проблему еткульской больницы

СЕГОДНЯ 18:53 2018-11-08T18:54:25+03:00

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В мае на встрече с журналистами в Карабаше редактор еткульской районной газеты «Искра» Алиса Иванникова рассказала Борису Дубровскому о том, что в районной больнице нет флюорографа. По распоряжению губернатора диагностический аппарат закуплен и доставлен в медучреждение.

Губернатор неоднократно заявлял, что обеспечение доступности медицинской помощи — одно из приоритетных направлений работы областного правительства: «Цель всех преобразований в системе здравоохранения — сделать высокотехнологичную помощь доступной для людей во всех частях региона, включая отдаленные села».

Современный аппарат стоимостью 5,4 млн руб уже в Еткуле. Новый аппарат позволяет делать снимки в прямой и боковой проекции, в положении стоя и сидя. Еткульцы смогут проходить обследование в своей районной больнице, не тратя время и средства на дорогу в соседние муниципалитеты.