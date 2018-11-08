Южный Урал вошел в 30-ку регионов России по доступности дизельного топлива

СЕГОДНЯ 19:12 2018-11-08T19:13:26+03:00

Челябинск живет не лучше и не хуже других. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Челябинская область вошла в первую тридцатку регионов по доступности дизтоплива. Так, в регионе на среднемесячную заработную плату можно приобрести 675 литров дизельного топлива, сообщает пресс-служба Челябинского УФАС со ссылкой на РИА «Рейтинг».

— Общероссийский уровень составляет 813 литров дизтоплива. Наиболее доступное дизельное топливо в Ямало-Ненецком автономном округе. В число лидеров также входят Чукотский автономный округ и Москва, где жители на среднюю зарплату могут купить более 1,5 тыс. литров дизельного топлива, — уточняют в пресс-службе.

Самое дешевое дизельное топливо в Республике Ингушетия и Чеченской Республике, где литр стоит менее 40 руб. Самое дорогое — более 50 руб. за литр в Сахалинской области, Камчатском крае, Чукотском автономном округе, Республике Саха (Якутия) и Магаданской области.

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