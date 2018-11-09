Система 112 должна заработать до конца года

СЕГОДНЯ 04:25 2018-11-09T04:25:44+03:00

Сигнал будет приниматься и в глухих углах Челябинской области

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Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поставил задачу в 2019 г вывести в стадию промышленной эксплуатации Систему-112 по всему региону.

— Переход на единую систему вызова экстренных служб очень важен, ведь позволит запрашивать помощь из любой точки региона в считанные секунды. А в ЧС время — решающий фактор. Каждый южноуралец должен чувствовать свою защищенность, — подчеркнул Дубровский.

Система-112 — это система вызова экстренных оперативных служб по принципу «одного окна». Губернатор поставил задачу до конца года запустить Систему в опытную эксплуатацию и подготовить ее для перевода в промышленную эксплуатацию.

На создание штата операторов из бюджета региона выделена субсидия на зарплату персонала. Штат из 191 оператора набран.

Скоро система сможет определять местонахождение абонента, принимать короткие текстовые сообщения о помощи, что важно для людей с ограниченными возможностями, и принимать звонки на иностранных языках.