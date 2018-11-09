Не растерялись. Губернатор Борис Дубровский наградил школьников за спасенные жизни

СЕГОДНЯ 04:20 2018-11-09T04:21:23+03:00

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Пожалуй, это один из самых трогательных приемов, которые проводит губернатор Челябинской области. На встречу с Борисом Дубровским приглашают не взрослых земляков, а детей. Они отчаянно смущаются в присутствии первого лица региона. Но главное — ребята не струсили в момент опасности и, рискуя своими жизнями, спасли других людей.

Медалью «За мужество в спасении» губернатор наградил 12-летнюю Алену Волкову из Верхнего Уфалея. Аленушка спасла тонущую девочку. Вместе с бабушкой школьница отдыхала у городского пруда и заметила, что на поверхности воды неподвижно лежит ребенок. Алена нырнула в воду и вытащила девочку на берег. Там подоспели спасатели, а потом очнувшегося ребенка доставили в больницу.

Медалями «За спасение жизни» награждены Егор Василевский и Андрей Жабин из села Варна. Парни спасли тонущих в реке детей. Подростки первыми заметили барахтающуюся девочку и вытащили ее на берег. Вторую школьницу они увидели, когда она почти ушла под воду. Обе девочки живы.

Благодарности Российского союза спасателей получили Данил Селиванов и Константин Коликов из п. Свободный Октябрьского района. Подростки помогли полиции задержать нарушителя общественного порядка. Нетрезвый мужчина стал агрессивно вести себя в поликлинике, куда его привезли на освидетельствование. Данил и Константин помогли полицейскому задержать нарушителя.