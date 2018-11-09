2018-11-09T04:21:23+03:00
Общество

Не растерялись. Губернатор Борис Дубровский наградил школьников за спасенные жизни

Медали и благодарности вручены в резиденции губернатора
Поделиться:
Школьница Алена Волкова не растерялась и спасла тонущую девочку. Фото: gubernator74.ruШкольница Алена Волкова не растерялась и спасла тонущую девочку. Фото: gubernator74.ru
Изменить размер текста:

Пожалуй, это один из самых трогательных приемов, которые проводит губернатор Челябинской области. На встречу с Борисом Дубровским приглашают не взрослых земляков, а детей. Они отчаянно смущаются в присутствии первого лица региона. Но главное — ребята не струсили в момент опасности и, рискуя своими жизнями, спасли других людей.

Медалью «За мужество в спасении» губернатор наградил 12-летнюю Алену Волкову из Верхнего Уфалея. Аленушка спасла тонущую девочку. Вместе с бабушкой школьница отдыхала у городского пруда и заметила, что на поверхности воды неподвижно лежит ребенок. Алена нырнула в воду и вытащила девочку на берег. Там подоспели спасатели, а потом очнувшегося ребенка доставили в больницу.

Медалями «За спасение жизни» награждены Егор Василевский и Андрей Жабин из села Варна. Парни спасли тонущих в реке детей. Подростки первыми заметили барахтающуюся девочку и вытащили ее на берег. Вторую школьницу они увидели, когда она почти ушла под воду. Обе девочки живы.

Благодарности Российского союза спасателей получили Данил Селиванов и Константин Коликов из п. Свободный Октябрьского района. Подростки помогли полиции задержать нарушителя общественного порядка. Нетрезвый мужчина стал агрессивно вести себя в поликлинике, куда его привезли на освидетельствование. Данил и Константин помогли полицейскому задержать нарушителя.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Крупный парфюмерный магазин в Кургане заподозрили в торговле контрафактом
Бди! Губернатор Борис Дубровский поручил встретить пожароопасный сезон во всеоружии
Система 112 должна заработать до конца года
Будем с картошкой. В Челябинской области собрали отличный урожай
Войти в ТОП-10: Губернатор Дубровский поручил развивать в регионе комплекс ГТО
В Кургане девушку на иномарке проучили за выброшенный на дорогу мусор
В Магнитогорске ищут хозяина голубя в следах губной помады
«Спасибо грабителям»: жительница Челябинска поблагодарила похитителей кошки за хороший уход
Южный Урал вошел в 30-ку регионов России по доступности дизельного топлива
На северо-западе Челябинска хотят построить аквапарк
«Просветитесь». Губернатор Дубровский решил проблему еткульской больницы
Назван новый размер платежей за вывоз мусора для жителей Челябинска
Борис Дубровский поручил компенсировать льготникам переход на цифровое ТВ
Поселки Челябинской области получат дополнительные деньги
Бывшего мэра Миасса отправили в СИЗО
Сотрудника СИЗО осудили за побег особо опасного преступника в Челябинске
В Челябинской области нашли двух сестер, сбежавших из интерната
В Челябинске выберут точки приложения программы губернатора Дубровского «Реальные дела»
В Италию! Челябинский театр оперы и балета едет с гастролями «Русских сезонов»