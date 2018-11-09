Бди! Губернатор Борис Дубровский поручил встретить пожароопасный сезон во всеоружии

СЕГОДНЯ 04:25 2018-11-09T04:26:19+03:00

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На совещании губернатора Челябинской области с главами городов и районов подвели итоги пожароопасного сезона. Начальник ГУ лесами Челябинской области Сергей Лавров сообщил, что пожароопасный сезон-2018 года начался 15 апреля и завершен 1 ноября. В Челябинской области зарегистрировано 703 лесных пожара, — уточнил Лавров. Огонь приходил в леса с прилегающих полей, лугов, обочин дорог.

Много забот приносят заброшенные земли, которые не обрабатываются и заросли бурьянов, завалены сухостоем. В сильный ветер с бурелома огонь мгновенно распространяется на огромные площади.

Глава региона поручил разработать системную дорожную карту, где будет определено финансирование, закреплены полномочия и механизм выбора исполнителя по предоставлению услуг. «Надо войти в пожароопасный сезон во всеоружии», — подчеркнул Борис Дубровский.