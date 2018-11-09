Будем с картошкой. В Челябинской области собрали отличный урожай

СЕГОДНЯ 04:22 2018-11-09T04:25:17+03:00

А еще в новых садах Южного Урала первый год плоды дали яблони

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На совещании у губернатора Бориса Дубровского с главами муниципалитетов подвели предварительные итоги уборочной-2018. Год успешен и по сбору урожая, и по ценам на зерно. Зерна собрали 1 млн 963 тыс т.

- Недавно мы наградили победителей областного конкурса среди аграриев. Сегодня мы можем видеть реальный результат их работы. АПК Челябинской области набирает темпы роста из года в год, – отметил Борис Дубровский.

Второй год качество зерна в Челябинской области очень высокое. 91% собранной пшеницы является продовольственной (в 2017 г – 78%). Это влияет на закупочные цены, которые сейчас выше уровня 2017 г на 30%.

Урожай картофеля повторил рекорд 2006 г, самого урожайного по картофелю в постсоветский период: 144 тыс т.

В достатке жители области будут обеспечены и овощами открытого грунта, их собрано – 37,5 тыс т, план перевыполнен на 6,5%. Хороший урожай будет собран и в современных тепличных комплексах – по итогам года он составит более 23 тыс т овощей.

Кстати, собран первый урожай яблок (18,5 т) с первых на Южном Урале 13 га садов, заложенных в 2015 г. В этом году заложено еще 32 га садов.