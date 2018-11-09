Войти в ТОП-10: Губернатор Дубровский поручил развивать в регионе комплекс ГТО

СЕГОДНЯ 04:22 2018-11-09T04:23:00+03:00

Изменить размер текста: A A

— Личным примером нужно приглашать людей сдавать ГТО. Это здоровый образ жизни. Мы должны войти в топ-10 рейтинга, ведь регион входит в 10-ку российских регионов по численности населения. Челябинская область — спортивный регион. Продолжаем работать, — обратился губернатор Борис Дубровский к главам муниципальных образований.

Дубровский знает, о чем говорит. Он участвует в областных фестивалях ГТО, сдает нормативы. Глава региона дружит со спортом, в его плотном рабочем расписании есть обязательное время для тренировок.

На 1 января 2018 г область занимала 34 место в рейтинге среди 85 субъектов РФ. В марте губернатор Борис Дубровский поручил региональному минспорта и главам городов и районов пропагандировать комплекса ГТО. За 1 квартал 2018 регион переместился на 28 место, во 2 квартале — на 24 место, сейчас мы на 20 строке. Отличный рывок!

Ключевой показатель — доля южноуральцев, выполнивших нормативы ГТО на знаки отличия. За 9 месяцев года приступили к выполнению нормативов 43 291 человек. Знаки отличия заработали 15 424 южноуральцев (8066 — золотой знак, 4424 — серебряный, 2934 — бронзовый).